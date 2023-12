Komentarz Łukasza Żygadły: Media? Tylko nasze! Łukasz Żygadło

Premier Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej obiecywał odbicie mediów publicznych w 24 godziny po przejęciu władzy. Tak szybkie, wręcz rzeźnicze działanie było nierealne. Do próby odbicia doszło kilka dni później, lecz sposób w jaki ludzie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza weszli do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, to styl rodem z Białorusi Łukaszenki.