Komentarz Łukasza Żygadły: Nigdy koalicji z Giertychem!

Otóż pani poseł w 2018 roku w serwisie Twitter napisała, że „NIGDY” jej nie zobaczymy w koalicji z Romanem Giertychem. Biedna pani poseł, pewnie nawet nie zakładała, że życie tak się potoczy, że Roman Giertych wystartuje w wyborach parlamentarnych, uzyska w nich mandat posła, a Lewica być będzie częścią rządu. Stało się inaczej, dlatego dziennikarze pragną dopytać, jak to będzie z tym Giertychem i Żukowską?

24 października polityk Lewicy wypowiedziała się nieco inaczej na łamach Dziennika Gazeta Prawda. Tutaj pani Żukowska wskazała, że Roman Giertych doskonale nadawałby się na prokuratora generalnego. Dlaczego? Jakie ma do tego kompetencje? Poseł Lewicy dopytywana o to przez red. Roberta Mazurka na antenie RMF FM odparła, że „jeśli chce dopaść PiS i stawiać im akty oskarżenia, to jest wymarzona funkcja”. Czyli tylko do tego w nowym i „demokratycznym” rządzie będzie potrzebny Giertych? Żeby ścigać PiS-owców? Cóż to za wspaniała demokracja i podejście do państwa.