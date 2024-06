Konkurs dla młodych pasjonatów historii. Można wygrać wyjazd na obóz do Gdańska

Delegatura IPN w Opolu, we współpracy z Biurem Przystanków Historia, zaprasza do udziału w konkursie, który łączy pasję do fotografii i historii. Zadanie jest proste, a nagroda niezwykle atrakcyjna. Wystarczy zrobić zdjęcie zabytku lub miejsca pamięci w województwie opolskim, które ma znaczenie historyczne dla okresu od 1917 do 1989 roku. Do zdjęcia trzeba dołączyć krótki opis, wyjaśniający wybór tego konkretnego miejsca.

Główną nagrodą jest bezpłatny wyjazd na obóz historyczny do Gdańska, który odbędzie się w dniach 12-18 sierpnia 2024 roku.

- To siedem dni pełnych niezapomnianych przygód, w tym słuchowiska historyczne, gry i zabawy, integracyjne wycieczki, relaks na plaży oraz zwiedzanie miejsc związanych z historią XX wieku – tłumaczy Denis Olejak, asystent prasowy Delegatury IPN w Opolu.

- Konkurs jest idealny dla młodych pasjonatów historii, którzy uwielbiają odkrywać przeszłość poprzez podróże i zwiedzanie. To również świetna okazja dla dzieci, które chcą spędzić wakacje w aktywny sposób, łącząc zabawę z edukacją. Bez względu na to, czy dziecko woli leniwe plażowanie, czy zwiedzanie muzeów, obóz historyczny w Gdańsku zapewni mu niezapomniane wakacje.

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10 lipca. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu można znaleźć w regulaminie na stronie internetowej opolskiej delegatury IPN.