Konrad Gęsiarz: Rolnicy mają po dziurki w nosie obostrzeń Unii Europejskiej

Rolnicy mają po dziurki w nosie wprowadzanych przez Unię Europejską obostrzeń i ograniczeń związanych z Zielonym Ładem. Kolejne unijne dyrektywy sprawiają, że rolnictwo przestaje powoli być rolnictwem, a rolnik zamiast na pracy musi skupiać się na przestrzeganiu różnych norm, gdzie próbuje się na siłę wprowadzać ochronę zwierząt, ekologię, a przecież to dzięki rolnikom ma się gdzie dokarmiać dzika zwierzyna, to rolnicy dbają o ekologię i piękno naszej wsi. Dodatkowo wielkim problemem jest niekontrolowany import różnego rodzaju zbóż, rzepaku, owoców i warzyw z Ukrainy bądź Ameryki Południowej. Na dziś, takie działania mają realny wpływ na poziom cen w skupie, a produkcja rolnicza stała się całkowicie nieopłacalna.

Jesteśmy zalewani produktami spoza UE, przez co widać po cenach skupu, że jest źle. Pszenica dziś kosztuje nieco ponad 600 zł. To jest najniższa cena od pięciu lat. Sytuacja rolników robi się tragiczna. Ja rozumiem, że trzeba wspierać Ukrainę w działaniach militarnych, jednak nie może to odbywać się kosztem polskich rolników, naszej wielkiej gałęzi gospodarczej. Potrzebne jest działanie, niestety nie widać żadnej inicjatywy po stronie rządu.

To nie jest takie łatwe. Człowiek zżył się z samorządem, a muszę powiedzieć, że dużo dobrego udało się zrobić. Przez siedem lat pracowałem w powiecie, ponad rok jako wicestarosta i ponad pięć jako starosta. Jest wiele zaczętych projektów, wiele przygotowanych inwestycji , dlatego ciężko jest to tak całkiem zostawić. Planuję start do rady powiatu, również dla sprawdzenia jak mieszkańcy oceniają moją dotychczasową pracę.

Drugą inwestycją jest budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Powiem szczerze, że gdy zostawałem starostą to było nasze marzenie żeby chociaż przygotować projekt, mieć działkę, a okazało się, że udało się w jedną kadencję praktycznie zakończyć całą inwestycję gdzie poza szkołą będzie wspaniała sala gimnastyczna z boiskiem do koszykówki i siatkówki.

Powiem tak. Przez wcześniejsze dwadzieścia lat zostało na tej drodze, przez ówczesne władze wyremontowanych jedynie 500 metrów drogi. Natomiast my podczas tej kadencji wyremontowaliśmy ponad 4 kilometry, a już mamy przygotowaną dokumentację na remont kolejnych trzech. Takie są fakty. Nie można wszystkich zaniedbań naprawić w czasie jednej kadencji. Droga jest do zrobienia i będzie wyzwaniem w nowej kadencji.

Czy chciałby pan być ponownie starostą bądź członkiem zarządu powiatu?

Startuje się po to, żeby osiągać najwyższe cele. Ja nie ukrywam, że mój start nakierowany jest na to żeby w pierwszej kolejności poznać jak oceniają mnie mieszkańcy, a jeśli uda się zdobyć dużą ilość głosów ponownie zawalczyć o funkcję starosty. Nie jest to za wszelką cenę, zobaczymy jaki będzie układ sił w powiecie. Najważniejsze dla mnie jest utrzymanie obecnej koalicji, bowiem mamy łącznie dziewięć lat dobrej pracy dla powiatu za sobą.

A co jeśli tym razem „góra” będzie blokować? Przecież jest nacisk, żeby partie tworzące koalicję rządzącą w Polsce, nie współpracowały z PiS w regionach.

Po tej „górze”, która jest dzisiaj, można się wszystkiego spodziewać. Ja przypomnę tylko, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał wszystkie samorządy, niezależnie kto w nich rządził, jaką opcję polityczną reprezentował. Środki z Polskiego Ładu trafiły do wszystkich samorządów. Liczę na to, że nowy rząd również będzie tak działał. Przed nami nowa perspektywa unijna, w której można pozyskać duże środki dla powiatu, wiemy jak to robić, jesteśmy w tym skuteczni. Będziemy pracować dalej, niezależnie od tego co się będzie działo.