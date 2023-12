Kościół na Cvilinie w Czechach czeka dwuletni remont. To popularny cel pielgrzymek wiernych również z Opolszczyzny

Wzgórze Cwilin wraz z tamtejszym kościołem stanowi dominującą atrakcję turystyczną czeskiego Karniowa/ Krnova, miasta położonego tuż przy granicy z Polską, w pobliżu Głubczyc i Branic.

W 2022 r. kościół pielgrzymkowy na Cwilinie odwiedziło 37 tysięcy osób. Od maja do października 2023 roku karniowska świątynię odwiedziło 41 270 gości. To więcej niż odwiedzających ostrawską katedrę pw. Boskiego Zbawiciela, do której w tym czasie przybyło 35 056 osób - podaje bruntalsko-karniowska redakcja portalu dennik.cz.

Od 2018 roku kościół ten wraz z pobliską drogą krzyżową mają status narodowego zabytku kultury. Czas płynie nieubłaganie i cenny obiekt coraz bardziej wymaga remontu.