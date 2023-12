Krajowa polityka dzieli radę powiatu prudnickiego. Radni PiS protestują. Wywieszono też transparent z historycznym znakiem

Klub radnych PiS w powiecie prudnickim nie wziął udziału w żadnym z głosowań na sesji w piątek 22 grudnia. Decyzje rady zapadały bez ich udziału, choć radni PiS przebywali na sesji i uczestniczyli dyskusji. - To skutek tego, co się dzieje w mediach publicznych - uzasadniał w wolnych wnioskach przewodniczący klubu Józef Meleszko. – Skutek bezprawnego wejścia do telewizji publicznej, pobicia posłanki Borowiak.

Przypomnieli stan wojenny

- Na tle powiatów zarządzanych przez byłą opozycję (od red: PO, PSL) dostaliśmy z rządowych programów dużo. Na tle powiatów zarządzanych przez obecną opozycję (od red; PiS) dostaliśmy nieco mniej. Spore środki zawdzięczamy pani poseł (red: Chodzi o poseł Katarzyną Czocharę z Prudnika) – mówił starosta. – Dzięki panu senatorowi powiat nie dostał ani złotówki wsparcia. (…) Senator Czerwiński zakończył swoją działalność senacką ze sporym udziałem radnego Kolbka.

- To są pieniądze od rządu PiS! – oponował radny Dariusz Kolbek, zarzucając, że starosta dzieli jego środowisko polityczne.

Radni PiS przynieśli także na salę obrad transparent z historycznym znakiem „Solidarności”, co miało przypomnieć o czasach stanu wojennego. W tej sprawie większych kontrowersji nie było, choć radny PO Dragomir Rudy zapytał publicznie: Co to za „prześcieradło” i co to za „happening”.

Radny PiS Ryszard Kwiatkowski wyjaśnił mu, że jest to replika transparentu, który trzech opozycjonistów wywiesiło w 1984 roku na jednym z budynków publicznych w Prudniku.



Mimo scysji sesja zakończyła się świątecznymi życzeniami.