Krzyże Wolności i Solidarności wręczone. W Opolu odznaczono członków opozycji antykomunistycznej

Odznaczenia wręczył wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który zaznaczył, że uhonorowani zostali ludzie, którzy w okresie komunistycznego zniewolenia podjęli swoją walkę z systemem politycznym PRL.

- Stali się częścią masowego, społecznego oporu, który ostatecznie w 1989 roku doprowadził do obalenia systemu komunistycznego - mówił Krzysztof Szwagrzyk. - Przyznanie tych wysokich odznaczeń państwowych to materialny symbol uznania tych patriotycznych postaw i walki, ale to także dowód pamięci o doznanych przed laty krzywdach i represjach, zatrzymaniach, inwigilacjach, zwolnieniach, służbie w karnych jednostkach wojskowych, o pobytach w ośrodkach odosobnienia w czasie internowania.