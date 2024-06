Ledwie zaczęły się żniwa, już strażacy walczą z pożarami pól. Pierwsze akcje za nimi Milena Zatylna

Do pierwszego w powiecie kluczborskim pożaru podczas żniw doszło w środę 26 czerwca. W okolicy Kuniowa w trakcie prac polowych zapaliło się ściernisko, a ogień szybko się rozprzestrzeniał, stwarzając zagrożenie dla okolicznych upraw KP PSP w Kluczborku Zobacz galerię (6 zdjęć)

Rozpoczęły się żniwa. W województwie opolskim co roku w trakcie prac polowych dochodzi do setek pożarów. Płoną ścierniska, zboża na pniu, słoma, a także maszyny rolnicze. Straż pożarna przypomina, co robić, kiedy na polu pojawi się ogień. Dzięki wypełnianiu tych zasad przez rolników, jej praca będzie bardziej efektywna.