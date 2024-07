Zapomniana baza wojskowa nieopodal Głuchołaz. Poznajcie historię Muny

Historia bazy sięga 1938 roku, kiedy III Rzesza zajęła obszar Sudetów. Wówczas hitlerowcy podjęli decyzję o budowie w okolicy Freiwaldau (Jesníku) fabryki amunicji i magazynu. Potocznie używana nazwa Muna jest skrótem od Heeres-Munitionsanstalt Niklasdorf (Skład Amunicji Wojskowej Niklasdorf).

Do budowy bazy przymuszono okoliczną ludność, a po wybuchu wojny także i jeńców brytyjskich. Aby ułatwić transport amunicji, do Muny doprowadzono z pobliskich Zlatych Hor bocznicę kolejową o długości trzech kilometrów. Baza była także wykorzystywana jako obóz jeniecki, do którego od 1941 r. trafiali głównie sowieccy żołnierze. Więźniowie zmuszani byli do ciężkiej pracy, a nieludzkie warunki doprowadziły do wybuchu w obozie kilku epidemii, w tym tyfusu plamistego.

W 1945 r. Munę przejęli żołnierze sowieccy, którzy wyzwolili więźniów. Po jakimś czasie na ich miejsce zaczęto przysyłać niemiecką ludność, która oczekiwała tam na deportację na zachód. Szacuje się, że przez obóz mogło przewinąć się nawet pięćdziesiąt tysięcy Niemców Sudeckich.