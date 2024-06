Pożar zboża na polach pod Kluczborkiem. Ogromne straty, spłonęły dziesiątki hektarów

- Gdy jednostki PSP i OSP dotarły na miejsce, pożar zboża był już znacznie rozwinięty, co doprowadziło do spalenia około 25 hektarów zboża - wyjaśnia kapitan Karol Grzyb.

Z ogniem początkowo walczyło 5 zastępów straży pożarnej, ale kolejne jednostki były wzywane do wsparcia akcji gaśniczej. W sumie z pożarem zboża na pniu walczyło 66 strażaków z 13 zastępów strażackich.

To nie był jedyny pożar w niedzielę (30 czerwca).

Rozpoczęły się żniwa - i rozpoczęły się pożary

- To są może szczegóły, ale bardzo istotne, bo w momencie, kiedy już pojawi się ogień na polu, liczy się każda sekunda – tłumaczy kpt. Karol Grzyb. – Rolnicy i tak mają ciężki rok i sporo strat z powodu chociażby przymrozków, więc niech chociaż żniwa będą dla nich lepsze.

Zasady bezpieczeństwa podczas żniw

Po pierwsze przed wyjazdem do prac żniwnych rolnik powinien upewnić się czy ma naładowany telefon, by móc skontaktować się ze służbami ratowniczymi w nagłych wypadkach.

- Po drugie należy sprawdzić, czy w kombajnie lub ciągniku znajduje się gaśnica w miejscu łatwo dostępnym i czy jest ona sprawna – wymienia oficer prasowy.

Ponadto należy znać dokładną lokalizację pola, aby zapewnić szybki dojazd strażaków.

- Niejednokrotnie jest tak, że pole znajduje się w granicach jednej wioski, ale łatwiej do niego dojechać z sąsiedniej – mówi Karol Grzyb. – Takie uwagi są dla nas bardzo cenne, bo dzięki temu nie błądzimy, nie szukamy w ciemno i też nie ucieka cenny czas.

Oprócz tego wjazd na pole powinien być wykoszony i wyraźnie oznaczony, aby zapewnić szybki i bezpieczny dojazd pojazdom gaśniczym.

Warto zastosować się do tych zasad i sprawić, by stały się one rutyną w pracy, bo skutki pożarów mogą być dotkliwe i stanowić zagrożenie nie tylko dla rolników.