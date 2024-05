Lewica musi wrócić do korzeni. Komentarz Łukasza Żygadły Łukasz Żygadło

Szanowni Czytelnicy wybaczcie, ale tym razem niniejszą rubrykę wykorzystam do promocji mojego wywiadu z senatorem Piotrem Woźniakiem, który znajduje się dosłownie dwie strony dalej. Czynię tak ponieważ senator Woźniak odważył się powiedzieć w tym wywiadzie coś ważnego, co dotyczy jego partii i klubu Lewicy. Nie chcę zdradzić wszystkiego, zatem zachęcam do lektury.