Liga Mistrzów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z Ziraatem Bankasi Ankara, ale zdobyła ważny punkt

Było to starcie dwóch drużyn, które rywalizację w grupie A rozpoczęły od zwycięstwa. Obie ekipy w 1. serii gier triumfowały w dość podobnych okolicznościach, po naprawdę wymagających bojach i w identycznym stosunku. ZAKSA pokonała u siebie 3:1 Olympiakos Pireus, a Ziraat w czterech setach ograł na wyjeździe Knacka Roeselare.

Choć kędzierzynianie nadal pojechali do Ankary w okrojonym składzie, i tylko z jednym rozgrywającym Radosławem Gilem, od początku pokazali, że będą w stanie powalczyć o korzystny wynik. A mierzyli się nie z byle kim, bo z zespołem, który trzy razy z rzędu zdobył mistrzostwo Turcji.

Pierwsza partia bardzo długo układała się po myśli ZAKSY. Prowadziła ona już w pewnym momencie nawet 16:11. Tą zaliczkę jednak siatkarze z Kędzierzyna-Koźla dość szybko roztrwonili. Ziraat w kilka chwil doprowadził do remisu 19:19, a potem do końcówki rozgrywanej na przewagi. W niej wicemistrzowie Polski jako pierwsi mieli piłkę setową, ale ostatecznie więcej zimnej krwi zachował turecki zespół i to on wygrał 26:24.