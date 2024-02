Lokalne podtopienia na północy Opolszczyzny. Setki strażaków walczyło z żywiołem

Służby przygotowywały się do zamknięcia drogi od krajowej „jedenastki” w kierunku Kujakowic Górnych, bo groziło jej zalanie, ale ostatecznie udało się ją obronić.

Ponadto zanotowano dwie interwencje w Chocianowicach (gmina Lasowice Wielkie) oraz trzy w gminie Wołczyn (Komorzno i Skałągi).

- Dzięki zaangażowaniu służb udało się uniknąć wielkich strat w mieniu, a szkody ograniczyły się do zalanych posesji i niewielkiej ilości wody w piwnicach – tłumaczy oficer prasowy.

Sytuacja nadal trudna, zagrożone kolejne miejscowości

Działania zakończyły się w poniedziałek przed północą.

- Ale do wtorku 6 lutego, do 6.00 rano, prowadziliśmy działania na przepuście przy ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku koło ronda. Tam strażacy dyżurowali całą noc i z kraty umieszczonej na przepuście usuwali napływającą roślinność, aby woda tam i na Osiedlu Malarzy się nie podnosiła. Od 6.00 rano woda zaczęła opadać – mówi pt. Karol Grzyb. – Dziś, czyli we wtorek, prowadzone są tylko doraźne działania, na przykład na ulicy Klasztornej wypompowujemy wodę z ogrodu. Więcej zdarzeń na szczęście nie ma.