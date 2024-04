Woda zalewa gospodarstwo w Sternalicach. Rolnik obwinia gminę, ta odbija piłeczkę

- Gmina położyła wprawdzie rurę, która miała odprowadzać nadmiar wody, jednak zarówno jej przekrój, jak i spad, są za małe, aby podołać ulewie. Rura się zatyka i woda nie spływa do stawu, ale stoi na mojej łące – tłumaczy Joachim Ligendza. – I tak się dzieje kilka razy do roku. W lecie siano gnije, nie można nawet wjechać traktorem z przyczepą, by je zebrać. Ponoszę realne straty materialne, a po drugie jest niebezpiecznie dla ludzi i zwierząt. Będę straty szacował i o odszkodowanie wystąpię do Skarbu Państwa - dodaje.

- Po tegorocznych lutowych deszczach, kiedy wiele miejscowości borykało się podtopieniami, w tym także Sternalice, woda na naszej łące stała tydzień, a tam jest słup wysokiego napięcia. Było głęboko na pół metra – mówi Joachim Ligendza. – Co gorsze, woda wlewała się do obory, tam gdzie składujemy obornik i podchodziła wyżej. Dobrze, że nie sięgała poziomu, gdzie są świnie, bo gdyby te napiły się tej de facto gnojowicy, pewnie by nie przeżyły.

- Pan Ligendza mieszka pośrodku wioski. Od strony kościoła w latach 70. był robiony drenaż, ale ojciec pana Ligendzy nie wyraził wtedy zgody, aby go poprowadzić dalej, aż do oczyszczalni ścieków. W tym miejscu drenaż jest przerwany i woda wylewa się łąkę – wyjaśnia Piotr Górski.

Co do spornego przepust, to faktycznie był, ale jak informuje Piotr Górki, nie było to urządzenie melioracyjne. Zasypał go sąsiad pana Ligendzy, a nie tiry, bo nie chciał, aby woda wlewała się na jego łąkę.