Ludzie nie chcą przetapialni plastiku w Kluczborku. Petycję podpisało ponad 1100 osób

- Ale naszych odpadów. Natomiast w przypadku tej fabryki jest mowa o zwiezieniu 3 tysięcy ton odpadów do Kluczborka z różnych miejsc, przetopieniu ich tu w ramach recyklingu na granulat do dalszej produkcji i wywiezieniu z Kluczborka – tłumaczy Piotr Pośpiech. – Tego nie chcemy. Nawet jeśli stanie przed nami armia urzędników, która będzie przekonywać, jak cudowny zakład ma powstać, nie pozwolimy na to. Nie mamy gwarancji, co będzie za dziesięć lat, kiedy wyschnie tusz na pieczątce zezwalającej na tę inwestycję, kiedy zamkną się bramy zakładu. Wtedy już nie będziemy mieli wglądu w to, co, w jakich ilościach i w jaki sposób jest tam przetwarzane.