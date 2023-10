Łukasz Żygadło mocno o Trzeciej Drodze: "Wiedzie donikąd". Publicysta zwraca uwagę, że politycy PSL i Hołowni zwalczają się na Opolszczyźnie

Dlaczego tak twierdzę? Po pierwsze warto wskazać, że PSL i Polska 2050, czyli dwa bloki tworzące komitet, zadeklarowały, że raczej stworzą w Sejmie dwa osobne kluby parlamentarne, jeśli tylko będą miały taką możliwość. Czyli powiedzmy sobie wprost, jak to wygląda: idziemy razem do wyborów, bo osobno mamy tak małe poparcie, że wyborcy nie powierzą nam misji zasiadania w Sejmie, a po wyborach rozchodzimy się, stołki w parlamencie zdobyte, może przez cztery lata próbować swoich sił, kończąc zapewne z rozbitym klubem przez większych graczy. Coś takiego to jawna kpina z wyborców.

Zresztą, nie można stworzyć klubu parlamentarnego gdy kandydaci z list kłócą się wzajemnie, nie wspierają podczas kampanii, wręcz zwalczają się. Idealnym przykładem jest Opolszczyzna, gdzie Polska 2050 i PSL toczą wewnętrzną wojnę, wręcz lider z wiceliderem zwalczają się wzajemnie.