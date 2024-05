Odra Opole wysoko wygrała z Wisłą Płock i nadal może wierzyć w awans do baraży o PKO Ekstraklasę

Dla opolan był to ostatni sygnał, by wsiąść jeszcze do pociągu pod nazwą "baraże o awans do PKO Ekstraklasy". Po dwóch porażkach z rzędu (0:2 z Motorem Lublin i 0:1 z Górnikiem Łęczna), Odra po 31 seriach gier była na 9. miejscu w tabeli. Do otwierającej strefę barażową (6. pozycja) Wisły Kraków traciła cztery punkty, a do plasującej się jeszcze wyżej Wisły Płock (4. lokata) pięć "oczek".

Spotkanie w Opolu ułożyło się jednak dla gospodarzy wyśmienicie. Jego początek było dość wyważony z obu stron, ale wszystko zmieniło się od 28. minuty. Wtedy to Odra trafiła po raz pierwszy. A dokładnie uczynił to jej kolumbijski napastnik Jean Franco Sarmiento, który dopadł do piłki strąconej głową przez Jiriego Pirocha i z bliska wbił ją do siatki. Drugi raz w roli głównej Kolumbijczyk wystąpił niedługo później, bo w 40. minucie. Wtedy to samemu popisał się celną główką, wykonując ją po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Borjy Galana. Gol ten nie został od razu uznany, ale po analizie VAR główny arbiter ostatecznie nie dopatrzył się faulu w polu karnym płocczan i wskazał na środek boiska.