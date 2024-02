Maanam w interpretacji Damiana Ukeje. W czwartek 15 lutego koncert w Prudnickim Ośrodku Kultury

Damian Ukeje to laureat The Voice of Poland w 2011. Rok później wydał debiutancki ukazał się debiutancki album (III miejsce w plebiscycie Antyradio na PŁYTĘ ROKU 2013 i nominacja do Fryderyków w kategorii debiutantów.

W 2016 roku wydał płytę ỤZỌ. Nazwa pochodzi z języka nigeryjskiego i oznacza „Drogę”. Ostatnim singlem wydanym przez Damiana jest „Ja Ikar” (2018 rok).

W projekcie Moje Boskie Buenos artysta zaśpiewa przeboje grupy MAANAM, z tekstami Olgi „KORY” Sipowicz i muzyką Marka Jackowskiego. Koncert będzie swoistym hołdem dla zespołu, ale również próbą ponownego autorskiego odkrycia muzyki Maanamu.

Damian Ukeje wystąpi 15 lutego o godzinie 19 w Sali reprezentacyjnej POK w Prudniku przy ul. Kościuszki 1.