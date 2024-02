Malik Montana wystąpił w Magnum Clubie. To było hiphopowe multi-kulti [ZDJĘCIA]

Na scenie Magnum Clubu wystąpił Malik Montana, znany polski raper. A właściwie polsko-niemiecko-afgańsko-grecki! Bo pochodzenie Malika Montany, który naprawdę nazywa się Mosa Ghawsi, jest wielokulturowa.

Niemiecko-polsko-afgański raper ma rodzinę, będącą małym tyglem narodowościowym. Jego ojciec pochodzi z Afganistanu, matka ma korzenie polsko-greckie. Wychował się w Niemczech, ale przeniósł się do Polski, mieszka aktualnie w Warszawie

- To była ostatnia impreza w Magnum Clubie przed przerwą! Koncert Malika Montany to były naprawdę mocne ostatki! - piszą organizatorzy imprezy w Magnum Clubie. - To była najgrubsza impreza karnawału.