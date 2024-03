Mecz na szczycie w Zdzieszowicach nie zawiódł. Małapanew nie grała, jej miejsce na fotelu lidera zajęła iPrime Bogacica

Hit kolejki rozgrywany pomiędzy Ruchem Zdzieszowice a Stalą Brzeg nie zawiódł. Pierwsza połowa tego spotkania długo nie przynosiła rozstrzygnięcia, dopiero w 44. minucie piłkę ręką zagrał skrzydłowi Stali Dawid Poniewierski i sędzia wskazał na "wapno". Rzut karny pewnie wykorzystał Piotr Strzelecki i do przerwy było 1:0 dla gospodarzy. W drugiej części to goście rzucili się do odrabiania strat i w 55. minucie Maksymilian Podgórski doprowadził do wyrównania. Stal atakowała i 87. minucie wyszła na prowadzenie po pięknej bramce Jakuba Chołasta. W Zdzieszowicach jednak wiedzą, że jak trwoga, to do... Dariusza Zapotocznego. Zawodnik Ruchu uratował gospodarzom remis pięknym strzałem z rzutu wolnego.

Remis w meczu na szczycie wykorzystała iPrime Bogacica, która wysoko wygrała u siebie z Odrą II Opole. To jednak młodzi goście szybko objęli prowadzenie po bramce Maksymiliana Paszkowskiego w 4. minucie. Gospodarze sposób na obronę Odry znaleźli dopiero po przerwie. Między 66. a 76. minutą zdobyli cztery bramki (z czego dwie Jakub Pielok) i mogli dopisać sobie po tym meczu 3 punkty.