Mickiewicz Kluczbork wygrał 3:1 z drużyną PSG KPS Siedlce. To było ostatnie spotkanie w fazie zasadniczej

Podrażniony Mickiewicz dobrze rozpoczął trzecią partię, w której od początku prowadził. Powiększał swoją przewagę aż do stanu 19:14. Później jednak to goście zdobyli 4 punkty z rzędu. W końcówce gospodarze zachowali zimną krew i ostatecznie zwyciężyli po zaciętym boju 25:22.

Mickiewicz na pewno chciał zrewanżować się za wyjazdową porażką 2:3 z 15. kolejki. Na początku spotkania to jednak siedlczanie osiągnęli niewielką przewagę 8:6. Mickiewicz szybko ją odrobił i w dalszej części seta powiększał swoją przewagę. Ostatecznie pierwszą odsłonę gospodarze pewnie wygrali do 18.

Dobrą dyspozycję kluczborczanie trzymali również w czwartek partii, w której utrzymywali kilka punktów przewagi. Drużyna z Siedlec nie była w stanie im zaszkodzić.

MVP tego meczu wybrany został Janusz Górski.

Chociaż Mickiewicz był już pewien 6. miejsca w tabeli, to do ostatniej chwili rozstrzygało się, z kim spotka się w ćwierćfinale play-off. Mimo porażki 0:3 z liderem MKS-em Będzin to BBTS Bielsko-Biała zajął 3. pozycję. Szykują się spore emocje, bo w fazie zasadniczej oba mecze pomiędzy Mickiewiczem a BBTS-em kończyły się wygraną tych drugich 3:2. Były to pasjonujące widowiska.

Mickiewicz Kluczbork - PSG KPS Siedlce 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21)

Mickiewicz: Górski (12), Linda (9), Mucha (9), Olczyk (6), Lipiński (3), Mendel (2), Czyrek (l) oraz Siemiątkowski (7), Gibek (6), Pasiński (1), Kopacz, Lentner, Łysiak (l)

PSG KPS: Bąkiewicz (9), Czyżowski (7), Kozłowski (6), Myśków (6), Kłęk (3), Szpernalowski, Kowalczyk (3), Sławiński (1), Tubiak (5), Wójcik (2), Tomczak (l), Potera (l), Nowak (4)