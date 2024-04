81-latka z Zawadzkiego zgłosiła kradzież pieniędzy. Policjanci zauważyli u niej ślady pobicia. Zatrzymali jej syna

To miało być rutynowe przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie. Kryminalni z Komisariatu Policji w Zawadzkiem pojechali do 81-letniej kobiety, która chciała zgłosić zawiadomienie o przywłaszczeniu pieniędzy.

- Seniorka mieszkała wspólnie ze swoim synem oraz jego partnerką. Kobieta przygarnęła do siebie parę, ponieważ zostali oni wyrzuceni z zajmowanego wcześniej lokalu - mówi mł. asp. Dorota Janać, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Z ustaleń policjantów wynikało, że do przestępstwa doszło podczas pobytu 81-latki w szpitalu. Upoważniła ona wówczas konkubinę swojego syna do dostępu do konta w banku.