Mieszkanka Grodźca ma już dość zawracających na oślep tirów, które wjeżdżają jej do ogródka

Sytuacja w Grodźcu pod Ozimkiem ma związek z trwającym tu remontem mostu na rzece Białce, który biegnie pod drogą krajową nr 46. Z tego powodu, we wrześniu, fragment krajówki został zamknięty i wyznaczono objazdy. Sporo kierowców ignoruje jednak znaki i w ostatnim momencie orientuje się, że dalej nie pojedzie.

- Właściwie powinnam przez cały dzień stać w oknie i pilnować, czy ktoś właśnie nie rozjeżdża mi płotu - mówi rozgoryczona mieszkanka domu, u zbiegu ul. Klasztornej i Częstochowskiej II w Grodźcu. - Drugiego z kierowców nie złapaliśmy, więc za naprawę ogrodzenia będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Ale problem jest znacznie poważniejszy, bo skoro taki cofający na oślep kierowca tir nie widział płotu, to jaką mam pewność, że następnym razem nie rozjedzie dziecka?

Płot został naprawiony, ale radość nie trwała długo. Kolejna ciężarówka wjechała w ogrodzenie z większym impetem, uszkadzając je tak, że przęsło nadaje się już tylko do wymiany. - Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, więc płot musimy naprawić na własny koszt - mówi mieszkanka Grodźca. - Nie było nas wtedy w domu. Okazało się, że zdarzenie widziała znajoma. Tir był na strzeleckich numerach, ale nie zapisała rejestracji. Do głowy jej nie przyszło, że on odjedzie.