Wiadukt przy ul. Piłsudskiego w Nysie będzie remontowany. To oznacza dla mieszkańców 10 miesięcy utrudnień drogowych

To główna oś komunikacyjna Nysy na wylocie w kierunku Prudnika czy Gliwic. Łączy także centrum z rozwijającą się dzielnicą Górna Wieś.

Koszt pierwszego etapu, to ok. 18 mln zł. Prace pozwolą bezpiecznie korzystać z 400 metrowego wiaduktu przez kolejnych 20 lat. To jednak główna trasa w Nysie i trzeba się przygotować na utrudnienia.

Wykonawcę prac powinniśmy poznać w lutym lub w marcu. Będzie musiał wymienić warstwy konstrukcyjne i nawierzchnię na całej długości mostu (404 metry), a także na najazdach.

Nowe będą lampy, balustrady, bariery ochronne, naprawiony zostanie uszkodzony beton, wymienione dylatacje. Przez ten czas teren pod wiaduktem będzie nieodstępny dla postronnych. Dziś parkują tam swoje samochody mieszkańcy sąsiedniego osiedla i prowadzą tędy ścieżki na skróty.

Wykonawca remontu będzie musiał przygotować projekt organizacji ruchu samochodowego i uzgodnić prace z PKP, bo pod wiaduktem jeżdżą składy osobowe i towarowe.

Prawdopodobnie podzieli most na odcinki i wprowadzi ruch wahadłowy. To jednak wywoła korki na samym wiadukcie i zapewne także w jego okolicy, zwłaszcza w rejonie ul. Krawieckiej, które może być wykorzystywana przez mieszkańców jako nieformalny objazd.