Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. Obdarował ich hojnymi prezentami

Akcję od sześciu lat organizuje wolontariuszka Natalia Dzierżyńska. W listopadzie mieszkańcy kluczborskich DPS-ów przy ulicy Wołczyńskiej i Sienkiewicza piszą listy do świętego Mikołaja, w których wymieniają swoje wymarzone prezenty.

Następnie akcja jest ogłaszana w Internecie. Osoby, które chcą się w nią włączyć i obdarować seniorów, losują listy i na ich podstawie sporządzają paczki.

Jak przyznaje dyrektor, co roku listy są coraz śmielsze, a paczki coraz bardziej obfite.

- Nasi mieszkańcy coraz odważniej piszą o tym, o czym marzą, a nie są to wielkie rzeczy, tylko to, co jest im potrzebne do codziennego życia – tłumaczy Krzysztof Dzierżyński. – Każdy, nawet najmniejszy podarunek, sprawia naszym podopiecznym ogromną radość.