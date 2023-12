Mirosław Pietrucha: A może by tak dbać o swoje miasto?

Pierwotnie istniała możliwość zasiadania prezydentów, burmistrzów, wójtów w radach nadzorczych własnych spółek. Prowadziło to jednak do istotnej dysfunkcji związanej z nadzorem. Najważniejszym organem w każdej spółce, także samorządowej, jest zgromadzenie wspólników.

Ta rola przypisana jest włodarzowi gminy. W sytuacji, gdy zasiadał w radzie własnej spółki, kontrolował sam siebie i to stało się powodem zmian w zapisach ustawowych, które uniemożliwiły takie praktyki, nie wykluczając jednak co do zasady możliwości zasiadania w radach spółek innych samorządów.

Kreatywność, proszę o wybaczenie eufemizmu, niektórych samorządowców doprowadziła do opisywanego przez media zjawiska, swoistej wymiany barterowej. Ty u mnie, ja u Ciebie. Można oczywiście szczegółowo analizować te przypadki. Zadając pytania. Jaka wartość wynika z faktu zasiadania marszałka województwa śląskiego, o czym decyduje prezydent Opola, w radzie nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny? Co istotnego na temat kolei ma do powiedzenie prezydent Opola, zasiadający z rekomendacji marszałka województwa śląskiego w spółce Koleje Śląskie?