Druga tura wyborów samorządowych 2024 na wójta, burmistrza i prezydenta na Opolszczyźnie. Pełne zestawienie kandydatów

W niedzielę 21 kwietnia mieszkańcy 23 gmin w województwie opolskim pójdą do urny, aby ostatecznie rozstrzygnąć wybory na wójta, burmistrza czy prezydenta w kadencji 2024 - 2029. W pozostałych 48 gminach wybory rozstrzygnięto 7 kwietnia.

Wybory samorządowe mają lokalny charakter, ale część kandydatów odwołuje się do partyjnego poparcia. W Namysłowie, Otmuchowie, Prudniku dojdzie przy okazji do starcia PiS i Koalicji Obywatelskiej, bowiem tam kandydaci są albo popierani przez dwie partie, albo do nich należą. W Praszce rywalizują rządowi koalicjanci - kandydaci Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. W Strzelcach Opolskich konkurują kandydaci Śląskich Samorządowców i Koalicji Obywatelskiej. Matematycznie największe szanse na wygraną ma kandydat z Tarnowa Opolskiego , któremu zabrakło w I turze tylko 4 głosów do wygranej. Ale w polityce wszystko może się jeszcze zdarzyć...

Wybory 2024 II tura. Powiat namysłowski

Namysłów. W stolicy powiatu zmierzą się dwie osobowości: Jacek Fior (47 lat) członek Platformy Obywatelskiej, kandydujący z listy Koalicji Obywatelskiej oraz dotychczasowy burmistrz Bartłomiej Stawiarski (44 lata) - członek PiS, KWW Bartłomieja Stawiarskiego Aktywny Samorząd. Obaj kandydaci mieszkają w Namysłowie. W I rundzie wygrał Jacek Fior (35,4 procent). Na Bartłomieja Stawiarskiego głosowało 31,3 procent wyborców.

W Namysłowie kampania wyborcza osiągnęła chyba najwyższą temperaturę w województwie. Do Sądu Okręgowego w Opolu przed II turą wpłynęły 3 wnioski z Namysłowa złożone w trybie wyborczym, domagające się sprostowania lub zaprzestania rozpowszechniania informacji o kandydacie, który poczuł się urażony. We wszystkich przypadkach sąd przychylił się częściowo do wniosku.

Gmina Wilków. W drugiej turze zmierzą się Grzegorz Hubicki z komitetu Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego (39-letni mieszkaniec Jakubowic, bezpartyjny) oraz Irena Marszałek z własnego Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależny. Irena Marszałek ma 66 lat, mieszka w Bukowie i nie należy do żadnej partii politycznej. W pierwszej turze głosowało na nią 43,6 procent wyborców. Na Grzegorza Hubickiego głos oddało 35,6 procent wyborców.

Powiat oleski

W Praszce zmierzą się przedstawiciele krajowych koalicjantów. Do II tury przeszli: Włodzimierz Stochniałek (50 lat, mieszka w Strojcu) z komitetu Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Jarosław Tkaczyński (65 lat, mieszkaniec Praszki) z komitetu Koalicji Obywatelskiej, członek PO. Jarosław Tkaczyński jest wieloletnim burmistrzem miasta. W I rundzie uzyskał prawie 29 procent głosów poparcia, podczas gdy Włodzimierz Stochniałek otrzymał 21,7 procent.

Powiat brzeski

W Brzegu Violetta Jaskólska - Palus z komitetu Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej zmierzy się z wieloletnim burmistrzem Jerzym Wrębiakiem, startującym z komitetu wyborczego PiS (członek tej partii). Na Violettę Jaskólską -Palus (55 lat, bezpartyjna, mieszka w Brzegu) w I rundzie głosowało 20,7 procent wyborców. Na Jerzego Wrębiaka (55 lat, mieszkaniec Brzegu) głos oddało 32,7 procent wyborców.

W Lubszy dotychczasowy wójt, bezpartyjny kandydat własnego komitetu Bogusław Gąsiorowski (44 lata, mieszkaniec Pisarzowic) rywalizuje z Michałem Markiem z komitetu wyborców Pozytywne Zmiany (39 lat, mieszkaniec Michałowic, bezpartyjny). Pierwszą turę wygrał Michał Marek (38,5 proc), Bogusław Gąsiorowski dostał 36,4 procent poparcia.

W Skarbimierzu wieloletni wójt Andrzej Pulit (75 lat, bezpartyjny, mieszkaniec Lipek, startuje z komitetu Postęp i Rozwój) rywalizuje z Tomaszem Witkowskim (47 lat, mieszkaniec Przylesia) byłym wicewojewodą opolskim, kandydatem bezpartyjnym, startującym z własnego komitetu wyborczego. W I turze zdecydowanym zwycięzcą był Andrzej Pulit (47,5 procent), Tomasza Witkowskiego poparło 24,7 procent głosujących. W Olszance druga tura wyborów, to starcie pomiędzy Tymoteuszem Drebschokiem z komitetu Blisko Ludzi oraz obecną wójt Anetą Rabczewską. Oboje są bezpartyjni. 50- letniego Tymoteusza Drebschoka z Krzyżowic poparło dwa tygodnie temu 42,2 procent głosujących. Na Anetę Rabczewską (50 lat, z Pogorzeli) głosowało 35,8 procent.

W Grodkowie przepadł w I turze wieloletni burmistrz Marek Antoniewicz. O pusty fotel rywalizują: Miłosz Krok z Grodkowa (47 lat, bezpartyjny) reprezentujący koalicję Trzecia Droga oraz Damian Macheta z komitetu Przyjazna Gmina (30 lat, bezpartyjny). W I turze obaj otrzymali niemal identyczne poparcie (24 procent). Różnica wynosiła zaledwie 26 głosów na korzyść Damiana Machety.

Powiat opolski

W gminie Tarnów Opolski rywalizują w II turze: Magdalena Chudowska (44 lata, bezpartyjna, mieszka w Miedziance) reprezentująca KWW Krzysztofa Mutza oraz Rudolf Urban (43 lata, bezpartyjny, mieszkaniec Nakła). Dotychczasowy wójt Krzysztof Mutz nie wystartował w wyborach, tłumacząc to złym stanem zdrowia. Magdalena Chudowska pełniła dotychczas funkcję wicewójta, w I turze poparło ją 35,5 procent głosujących. Na Krzysztofa Urbana głosowało 49,9 procent głosujących. Dwa tygodnie temu do wygranej zabrakło mu zaledwie czterech głosów poparcia. Tu też druga część kampanii skończyła się sprawą sądową w trybie wyborczym.

W Tułowicach mieszkańcy będą wybierać pomiędzy Jackiem Patrysem (KWW Jacka Patrysa), 43-letnim bezpartyjnym mieszkańcem Tułowic, a Andrzejem Wesołowskim (KWW Twój Głos Twoja Gmina), 56-letnim, bezpartyjnym mieszkańcem Tułowic i dotychczasowym burmistrzem.

W pozostałych 11 gminach powiatu nowych włodarzy wybrano w I turze.

Powiat strzelecki

W Strzelcach Opolskich II tura to starcie Henryka Rudnera z komitetu Śląscy Samorządowcy oraz Jana Wróblewskiego z komitetu Koalicji Obywatelskiej (obaj są bezpartyjni). Dotychczasowy burmistrz Tadeusz Goc (74 lata) nie wziął udział w wyborach. Henryk Rudner ma 57 lat, mieszka w Strzelcach Opolskich, w I turze głosowało na niego 29,1 procent wyborców. Jan Wróblewski (61 lat, ze Strzelec Opolskich) dostał poparcie 49 procent głosujących. Do wygranej w I turze zabrakło mu 90 głosów.

W pozostałych 6 gminach powiatu wójtów wybrano 7 kwietnia.

Powiat krapkowicki

W Krapkowicach kolejne ciekawe starcie dwóch osobowości lokalnej polityki. Dotychczasowy burmistrz Andrzej Kasiura (5 lata, bezpartyjny, z Krapkowic) walczy o reelekcję ze starostą krapkowickim Maciejem Sonikiem (51 lat, bezpartyjny, mieszkaniec Krapkowic). Obaj startują z własnych komitetów. W I starciu Andrzej Kasiura dostał poparcie 47,2 procent głosujących, a Maciej Sonik 28 procent.

W Gogolinie o fotel burmistrza ubiegają się: Marcin Madziała z KWW Macieja Sonika, 46 letni bezpartyjny mieszkaniec Kamienia Śląskiego) oraz Krzysztof Reinert - 45-letni bezpartyjny mieszkaniec Malni) startujący z KWW Partnerstwo. I turę wygrał Krzysztof Reinert z poparciem 47 procent głosujących. Na Marcina Madziałę głosowało 30 procent wyborców. Joachim Wojtala, który kierował gminą przez ostatnie 22 lata, wycofał się przed wyborami.

W Strzeleczkach kandydują: Tomasz Kłoś (KWW Partnerstwo) 49-letni bezpartyjny mieszkaniec Łowkowic oraz dotychczasowy burmistrz Marek Pietruszka (43 lata, mieszkaniec Smolarni, bezpartyjny, KWW Marka Pietruszki). W I turze Marka Pietruszkę poparło 45,5 procent głosujących, Tomasz Kłoś dostał 34 procent. W Zdzieszowicach Małgorzata Ambroży z własnego komitetu wyborczego rywalizuje z Sylwestrem Gidlem, także z własnego komitetu. Małgorzata Ambroży ma 64 lata, mieszka w Zdzieszowicach i jest członkiem PO. W I turze poparło ją 27 procent głosujących. Sylwester Gidel mieszka w Zdzieszowicach, ma 48 lat i jest bezpartyjny. 7 kwietnia głosowało na niego 48,6 procent głosujących. Do wygranej zabrakło mu 67 głosów. Dotychczasowa burmistrz Zdzieszowic Sybilla Zimermann nie kandydowała.

Powiat kędzierzyńsko kozielski

Kędzierzyn Koźle oglądać będzie starcie obecnej prezydent Sabiny Nowosielskiej (62 lata, z Kędzierzyna Koźla) oraz Marka Piaseckiego z KWW Niezależni z Markiem Piaseckim (49 lat, bezpartyjny, mieszkaniec Kędzierzyna - Koźla). Sabina Nowosielska jest bezpartyjna, ale popiera ją Koalicja Obywatelska. W I turze o mało nie wygrała (49,1 procent poparcia), zabrakło jej 165 głosów. Marek Piasecki dostał 27,8 procent głosów.

W 5 gminach wiejskich powiatu wójtów wybrano w pierwszym głosowaniu.

Powiat nyski

W Głuchołazach rywalizują: Roman Sambor, dotychczasowy wiceburmistrz, członek PO i kandydat Koalicji Obywatelskiej (56 lat, mieszkaniec Głuchołaz) oraz Paweł Szymkowicz (53 lata, mieszkaniec Głuchołaz). Paweł Szymkowicz jest bezpartyjny, ale był związany z Platformą Obywatelską. Dotychczasowy burmistrz Edward Szupryczyński nie kandydował, oficjalnie poparł swojego zastępcę. Na Romana Sambora głosowało 7 kwietnia 32,2 procent głosujących, na Pawła Szymkowicza głos oddało 24,4 procent głosujących.

W Otmuchowie wieloletni burmistrz Jan Woźniak (70 lat, z Otmuchowa) rywalizuje z Damianem Nowakowskim (47 lat, z Otmuchowa). Obaj startują ze swojego komitetu wyborczego, ale Damian Nowakowski jest członkiem PiS, a Jana Woźniaka niedawno poparł marszałek województwa Andrzej Buła z PO. Rywalizacja jest wyrównana, w I turze Jan Woźniak dostał 33,6 procent głosów, a Damian Nowakowski 41,2 procent.

W Skoroszycach w II turze spotkają się dwie kobiety i jest to na Opolszczyźnie jedyna taka sytuacja. Obecna wójt Barbara Dybczak (67 lat, bezpartyjna z Sidziny, startuje z własnego komitetu) rywalizuje z Marzeną Ostachowską - Błoch (49 lat, mieszkaniec Sidziny, członek PO, kandyduje z komitetu Pozytywni - Klub Myśli Społecznej Inicjatywy). W pierwszy starciu na Barbarę Dybczak głosowało 46,3 procent wyborców. Na Marzenę Ostachowską - Błoch 39,9 procent. W Pakosławicach dotychczasowy wójt Adam Raczyński (37 lat, mieszkaniec Reńskiej Wsi, członek PO, kandydat komitetu Pozytywni Klub Myśli Społecznej Inicjatywy) zmierzy się z Rafałem Stalisiem (40 lat z Prusnowic, bezpartyjnym, kandydującym z własnego komitetu. W I turze Adama Raczyńskiego poparło 44 procent wyborców, Rafała Stalisia 20,1 proc. W Kamienniku dotychczasowy wójt Kazimierz Cebrat (71 lat, mieszkaniec Szklar, bezpartyjny, kandydat Forum Samorządowego 2002) spotka się na karcie do głosowania z Andrzejem Torbusem, kandydatem komitetu Pozytywni - Klub Myśli Społecznej Inicjatywy. Andrzej Torbus ma 37 lat, mieszka w Kamienniku, jest bezpartyjny. 7 kwietnia głosował na niego 29,1 procent wyborców. Wójta Kazimierza Cebrata poparło 37,6 proc.

Powiat prudnicki

Prudnik. Poseł Katarzyna Czochara kontra burmistrz Grzegorz Zawiślak, to bardzo interesujący pojedynek polityczny. Katarzyna Czochara ma 54 lata, mieszka w Moszczance i kandyduje z listy PiS, której jest członkiem. Grzegorz Zawiślak (48 lat, mieszkaniec Czyżowic) jest bezpartyjny, ale ostatnio w imieniu Platformy Obywatelskiej poparł go Andrzej Buła, co nadało wyborom wymiaru politycznego. W I rundzie Katarzyna Czochara dostała 24,4 proc głosów, a Grzegorz Zawiślak 32,4 procent.

W Białej na karcie do głosowania sąsiadują Edward Plicko, obecny burmistrz (61 lat, mieszkaniec Gostomii, kandydat własnego komitetu wyborczego, bezpartyjny) oraz Damian Tarnowski z komitetu wyborczego Śląscy Samorządowcy (43 lata, bezpartyjny, mieszkaniec Kolnowic). W I turze Edward Plicko dostał 45,6 procent. Damian Tarnowski 29,6 procent. W powiecie kluczborskim i głubczyckim wszystkie głosowania na wójta i burmistrzów rozstrzygnięto w I rundzie.

