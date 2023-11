Mirosław Pietrucha: Co tak świeci? To dno w kasie Opola

W przyszłorocznym budżecie Opola wydatki przekroczą dochody o ponad 162 mln zł. Mamy zatem w stolicy województwa deficyt budżetowy, który w kolejnym roku będzie się powiększał. Jest to sytuacja poważna, tym bardziej, że struktura wydatków bieżących wskazuje na małe możliwości redukcji kosztów w pozycjach wymagających największych nakładów.

Jeszcze poważniejszym sygnałem ostrzegawczym dla finansów miasta jest poziom zadłużenia. W przyszłym roku według danych Urzędu Miasta osiągnie on 717 mln zł co daje rekordową kwotę w historii Opola. Żaden prezydent nie zadłużył miasta w takim stopniu. A w perspektywie następnego roku 2025 zadłużenie ma osiągnąć rekordową wysokość 749 mln zł.

Według aktualnych danych władz miasta. Rzeczywiste, przy niekorzystnych tendencjach budżetowych, może być jeszcze wyższe. Aby uzmysłowić sobie jak poważna jest to sytuacja warto przytoczyć jeszcze dane dotyczące salda dochodów do zadłużenia. W 2024 roku wyniesie ono 52, 8 %., w 2025 będzie to już 53,4 %.