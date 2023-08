Misja „odrodzenie” czas start. Gwardia Opole zaczyna nowy sezon Orlen Superligi

- Podczas rozmowy z zarządem dowiedziałem się, że Gwardia chciałaby wrócić na ścieżkę, którą kroczyła kilka lat temu - powiedział Bartosz Jurecki, który od lipca oficjalnie jest nowym trenerem Gwardii. - Mowa o powrocie do gry w europejskich pucharach. Oczywiście nie ma ciśnienia na to, że od razu musimy wykonać kolosalny postęp. Chcemy iść do przodu małymi krokami i przede wszystkim znaleźć się w czołowej „ósemce” po fazie zasadniczej.

Takie rozstrzygnięcie byłoby już pewnym progresem wobec poprzedniego sezonu, który dla Gwardii był najbardziej nieudanym od kilku lat. Ostatecznie ukończyła go na 10. miejscu, lecz niemal do ostatniej kolejki musiała zaciekle walczyć o uniknięcie gry w barażach o utrzymanie.