Młode piłkarki rywalizowały pod okiem gwiazd kobiecego futbolu. Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023 w Opolu

- Najlepiej jest, gdy dzieci same odkryją w sobie pasję. Wtedy nie trzeba ich do niczego namawiać i to jest coś pięknego. Wiem sama po sobie, gdy od najmłodszych lat nie można było mnie zatrzymać i utrzymać w domu, bo zawsze, bez względu na pogodę chciałam być z piłką na boisku – wspomina Agata Tarczyńska. - Jedną z idei turnieju jest zachęcenie dziewczynek do gry w piłkę, by chciały wyjść z domu i aktywnie spędzały czas. Mam nadzieję, że takie inicjatywy pokażą dziewczynkom, że piłka nożna generalnie jest czymś fajnym.