Mniej ludzi zabiera się za budowę wymarzonego domu. Spada liczba pozwoleń i rozpoczynanych budów

GUS podał dane statystyczne za pierwsze półrocze 2023 roku. W tym okresie w województwie opolskim rozpoczęto prawie 1,2 tysiąca nowych budów. Jeśli tempo otwierania nowych inwestycji utrzyma się do grudnia, w tym roku będziemy mieli o prawie tysiąc nowych placów budowy mniej, co oznacza spadek o 25 procent w porównaniu do roku poprzedniego i prawie o 45 procent do roku 2021.

W podobny sposób maleje liczba uzyskanych pozwoleń na budowę lub dokonywanych zgłoszeń budowy domu o mniejszej powierzchni. W pierwszej połowie tego roku takich pozwoleń i zgłoszeń było w województwie opolskim 1,7 tysiąca. Jeśli do końca roku tempo przygotowywania nowych inwestycji się utrzyma, to i tak będzie ich o 900 mniej niż przed rokiem i 1,5 tysiąca mniej niż w roku 2021.