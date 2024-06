Te historyczne zdjęcia robią dziś wrażenie. Kryją się za nimi niesamowite historie

- Dwa razy byłem z ojcem przy synagodze w Praszce, ponieważ w getcie mieszkał znajomy ojca - opowiada Bernhard Rodewald. - Pierwszy raz mogliśmy podejść do drutu kolczastego, za drugim razem kolega ojca pomachał my już tylko z daleka ręką. Hitlerowcy nieludzko go oszpecili: ogolili mu pół brody i pół głowy. Pamiętam do dzisiaj nazwisko żydowskiego kolegi od ojca, nazywał się Edlin.