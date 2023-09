Na politechnice ma powstać centrum badawczo-rozwojowe dla sportowców i naukowców

Na konferencji nie było rektora Politechniki Opolskiej, czyli profesora Marcina Lorenca.

Rektor Politechniki Opolskiej zaznaczył, że pomysł budowy hali nie jest nowy, a środki na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego miały być przekazane przez samorząd województwa na początku tego roku.

Koszt tej inwestycji, według rektora politechniki, obecnie należy szacować na około 100 mln zł. Konieczna tu będzie pomoc Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Sportu.

- Dzisiejsza symboliczna konferencja pokazuje, że te 160 tys. zł, to bardzo niewielka część całej potrzebnej kwoty – tłumaczył prof. Marcin Lorenc. - Prace nad koncepcją muszą się rozpocząć w tym roku. Natomiast pozyskanie na całą inwestycję środków, to jest duże wyzwanie. Dla nas jest to ważne z jednego istotnego powodu – chcemy tam budować laboratoria i przychodnie rozwijające przede wszystkim fizjoterapię. Uniwersytet Opolski to medycyna i pielęgniarstwo. My od 27 lat mamy Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i w tym kierunku rozwijamy się. To też pokazują nasze kategorie naukowe, bo w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej mamy kategorię B+, czyli dającą możliwość awansów naukowych, samodzielnego kształtowania programów dydaktycznych. Wierzę, że aktywność marszałka województwa nie ograniczy się tylko do 160 tys. zł, ale jeszcze przeznaczy więcej środków, a z drugiej strony w przyszłości będzie chciał partycypować w utrzymaniu takiego obiektu.