Rekordowa frekwencja na Akademickich Targach Pracy w Opolu. To tutaj młodzież decydowała o swojej przyszłości

- Akademickie Targi Pracy to już marka. Organizowane od 15 lat największe tego typu wydarzenie w województwie co roku łączy studentów z pracodawcami. Warto podkreślić, że co roku wzrasta nie tylko liczba młodych osób odwiedzających targi, ale także firm, które są zainteresowane zatrudnieniem naszych studentów - podsumowuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.