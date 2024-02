Na Politechnice Opolskiej otwarto nowoczesne laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

Dodatkowo, stanowiska zostały wyposażone w urządzenia pomocnicze, niezbędne w procesie produkcji energii.

- Poza walorami pomiarowymi, student ma również możliwość z zapoznaniem się z budową, zajrzeniem do środka, do układu pompy ciepła, do poznania różnego rodzaju czujników. Tego w normalnych warunkach na stanowisku pracy się nie zobaczy, nasze laboratorium to umożliwia. Będzie ono wykorzystywane nie tylko przez studentów kierunku technologie energetyki odnawialnej, ale również przez studentów elektrotechniki czy także Wydziału Mechanicznego - podkreśla prof. Andrzej Cichoń, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.