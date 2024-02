Uchodźcy z Ukrainy niechętni wyprowadzce z akademika w Opolu. Mają czas tylko do końca miesiąca, dlatego proszą wojewodę o interwencję

Za tym pomysłem przemawia m.in. świetna lokalizacja oraz fakt, że przy akademiku znajduje się duża hala sportowa.

- Opole to atrakcyjne miejsce do edukacji. Możemy pochwalić się wysokim poziomem naszych szkół, które od lat uznawane są za najlepsze w województwie. To sprawia, że wiele osób wybiera naszą edukacyjną ofertę. Chcemy wyjść im naprzeciw, szczególnie tym osiągającym dobre wyniki w nauce, i otworzyć kolejną bursę. To pozwoli im obniżyć ewentualne koszty nauki. A na wyborze naszego miasta przez młodych ludzi skorzystają także opolskie uczelnie – wyjaśnia Adam Leszczyński, rzecznik urzędu miasta Opola.