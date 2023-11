Na Rynku w Opolu stanęła już choinka. Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 będzie większy i bardzo długi, nie zabraknie też atrakcji

Choinka już stoi na Rynku

We wtorek 7 listopada rano na Rynku w Opolu pojawiła się wielka choinka. Bożonarodzeniowe drzewo przyjechało na naczepie tira a na płycie głównego placu miasta zostało postawione za pomocą olbrzymiego dźwigu.

To znak, że na poważnie ruszyły przygotowania do tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu.

Jak co roku, choinka stanęła w rogu ratusza, a jej czubek sięga ponad drugie piętro budynku.

Jarmark, jakiego jeszcze nie było

A ten ruszy już 25 listopada i potrwa aż do 31 grudnia. To będzie najdłuższa edycja tej imprezy w naszym mieście i co ważne, wyjdzie poza obszar samego Rynku.