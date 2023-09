Na stacje paliw wejdzie nowa norma biopaliwa w E95. To przyniesie rolnictwu dodatkowe dochody

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski stwierdził w poniedziałek (18 września) na konferencji prasowej w Goświnowicach pod Nysą, że to realna pomoc dla 150 tysięcy polskich rolników, produkujących na potrzeby sektora biopaliw, w dobie kryzysu wywołanego przez wojnę na Ukrainie.

Wprowadzenie europejskiego standardu paliwa E10 to efekt nowej ustawy o biogazowniach rolniczych i biopaliwach.

- Rząd Zjednoczonej Prawicy dba o polskich rolników, wprowadzając europejski standard paliwa E10 wzorem innych państw – mówi minister Janusz Kowalski. – Uzyskaliśmy do tego pełną akceptację wszystkich sił politycznych. (…) PKN Orlen zapowiedział, że będzie pilnował, aby była to polska kukurydza i polskie zboża. Więcej biokomponentów w E95, to także czystsze powietrze w miastach, mniej importowanej ropy.

W Goświnowicach działa jeden z 14 w Polsce zakładów produkcji bioetanolu, dodawanego do benzyny. W sumie w sektorze biopaliw pracuje w Polsce ok. 40 tysięcy ludzi. Obecnie przerabiają one rocznie ok. 3 milionów ton rzepaku, kukurydzy i gorszych zbóż. W efekcie produkcji powstaje 1,7 miliona ton odpadu, wykorzystywanego jako pasza.