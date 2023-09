Nad Opolszczyzną latają dzisiaj balony! Trwa Aeropiknik w Paczkowie, czyli Balonowy Puchar Polski

- Na niebie trwają zmagania kilkunastu drużyn sportowych w ramach Pucharu Polski w lotach balonowych. Jest to niesamowite wydarzenie, zarówno pod kątem widokowym, jak i sportowym - mówi Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. - Gościmy mistrzów Polski i mistrzów świata, którzy latają na paczkowskim niebie! Zapraszamy do Paczkowa, warto do nas przyjechać.