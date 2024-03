Najpiękniejsze i najdziwniejsze wozy strażackie. Ruszyły zapisy na Fire Truck Show 2024

- 1 marca rozpoczęliśmy zgłoszenia do tegorocznej edycji zlotu. Stałym punktem programu jest, że pierwszy zgłoszony wóz do zlotu który będzie brał w nim udział otrzyma specjalną nagrodę i puchar - informują Tomasz Kus z OSP Główczyce, współorganizator Fire Truck Show, czyli Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych w Główczycach. - Nie możemy na razie zdradzać, kto zapisał się jako pierwszy, ponieważ ujawniamy to dopiero na zlocie.