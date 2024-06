Naruto, Roxi i Primavera to najpiękniejsze konie rasy śląskiej. Wybrano je podczas przeglądu koni w Porębie

Popularność koni rasy śląskiej stale rośnie

Koń śląski to rasa, która wyhodowana została z myślą o pracy w polu oraz w zaprzęgu. Te zwierzęta mają wyjątkowo łagodny charakter, są wytrzymałe i chętnie pracują z ludźmi. Dziś, kiedy nie są wykorzystywane już do pracy na gospodarstwie, hoduje się je do celów rekreacyjnych - jazdy pod siodłem i w zaprzęgu.

Popularność koni rasy śląskiej stale rośnie, a przegląd organizowany w Porębie w gminie Leśnica przyciąga każdego roku wielu miłośników tych zwierząt.

- U mnie w domu nigdy nie było koni, a ja od dziecka marzyłem, żeby mieć hodowlę. Jak się nadarzyła okazja, to kupiłem konie i moja przygoda z nimi trwa do dziś - mówi Herbert Suchanek z Byciny niedaleko Gliwic.

W trakcie wystawy na wybiegu zaprezentowało się 40 ogierów i klaczy rocznych i dwuletnich. Ich właściciele pochodzą z różnych zakątków kraju.