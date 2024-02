Nie można być za starym na harcerstwo. ZHR ma propozycję dla dorosłych o wrażliwości doktora Judyma Marcin Żukowski

"Kursy Judymowe przeznaczone są dla osób powyżej 25 roku życia, które chcą zorganizować lub wesprzeć swoją pracą środowiska harcerskie w małych miejscowościach. Słowem kurs jest adresowany dla osób o duszy i o wrażliwości doktora Judyma" - tłumaczą organizatorzy. (Kurs Judymowy 2022) Facebook / Kursy Judymowe ZHR Zobacz galerię (12 zdjęć)

Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Kurs Judymowy to szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia to realizowana od kilku lat propozycja Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej skierowana do osób, które chcą bliżej poznać harcerski model wychowania i ten specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.