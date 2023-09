Litwa, Łotwa, Pomorze, Warmia i Mazury na trasie druhów z Opola. Harcerze z ZHR Opole zwiedzali i pomagali. Dołącz do nich!

Kim są wędrownicy?

W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej inne propozycje programowe są proponowane osobom w różnym wieku: Dzieci w wieku od 7 do 11 lat wychowywane są przez zabawę w gromadach zuchowych. Młodzież powyżej 11. roku życia działa w wychowujących przez przygodę drużynach harcerskich. Koniec podstawówki to moment, w którym można wstąpić do drużyn wędrowniczych, gdzie wychowanie odbywa się poprzez uczestniczenie w wyczynach, służbie na rzecz innych oraz poznawaniu świata i szukaniu swego w nim miejsca. Adepci powyżej 21. roku życia przyjmowani są do Kręgów Harcerstwa Starszego. Zatem wędrownicy to wchodzący w dorosłość harcerze, którzy owszem sporo wędrują, ale ich najważniejszym celem jest rozwój osobisty i wędrówka przez meandry własnej duszy. Najlepiej robi się to podczas wspólnych wypraw.