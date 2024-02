Niepokorni kluczborscy harcerze. Historia harcerzy z ZHR. Wiele znanych osób z Kluczborka należało do ZHR

Na zjazd pojechało 6 instruktorów z Kluczborka: Iwona Staniczek, Jacek Kudzior, Andrzej Urgacz, Piotr Rewienko, Tadeusz Konarski i Andrzej Żukowski. Jako obserwatorzy do Sopotu pojechali również: Urszula Kanus, Artur Fabrycy, Wiesław Matkowski, Tomasz Niechciał oraz Jarosław Surmiński. - Na zjeździe powołano do życia Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, niezależny od ZHP - mówi Piotr Rewienko.

Druh Żukowski podpisał się pod aktem założycielski ZHR-u i zgłosił do nowej, niezależnej organizacji harcerskiej drużyny z Kluczborka. I Walny Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zwołano na 1-2 kwietnia 1989 roku w Sopocie.

- Kluczborska 122. Drużyna Harcerska nawiązała kontakt z KIHAM, czyli Kręgów Instruktorów Harcerskich im Andrzeja Małkowskiego - mówi Anna Litner-Zaruckąa, autorka książki „Niepokorni skauci z Kluczborka. O historii ZHR na ziemi kluczborskiej”.

Andrzej Małkowski (1888-1919) był twórcą polskiego skautingu. Członkowie KIHAM nawoływali do powrotu do przedwojennych źródeł harcerstwa, do przyrzeczenia i prawa harcerskiego.

KIHAM zostało zawieszone po wybuchu stanu wojennego, ale apele o zreformowanie harcerstwa powróciły ze zdwojoną mocą na początku 1989 roku. 24 marca 1989 roku z ZHP w Kluczborku wystąpiły trzy drużyny: „0” Drużyna Harcerska im. Zawiszaków, „76” Drużyna Harcerska im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz „122” Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów.