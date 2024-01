Noc na zamku w Mosznej czy jazda konna z wicemarszałkiem? Opolskie aukcje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał już 28 stycznia

Rzeczniczka opolskiego sztabu WOŚP Agnieszka Wiosna, dziękując za przekazane fanty, podkreśliła niezachwianą pomoc i wsparcie samorządowych władz regionu.

- To dowód na to, że WOŚP to więcej niż jednodniowe wydarzenie – to wspólnota, która łączy ludzi o różnych pasjach, profesjach i zainteresowaniach w jednym, wspólnym celu - pomocy i wsparciu dla najbardziej potrzebujących – mówi Wiosna.