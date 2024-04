Kandydaci Koalicji Obywatelskiej na radnych chcą rewolucji w opolskim schronisku dla zwierząt. Będzie bon za adopcję?

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu działa przy ul. Torowej.

- Obecnie funkcjonuje ono w ramach ogrodu zoologicznego i naszym zdaniem nie jest to zbyt fortunna struktura organizacyjna, dlatego w przyszłej kadencji będziemy chcieli wydzielić je, by stało się samodzielną jednostką z własnym, wyższym niż obecnie budżetem – mówił na wtorkowej (2. kwietnia) konferencji prasowej Przemysław Pospieszyński, kandydat do rady miasta Opola. – Obecnie budżet schroniska wynosi niecałe 1,5 miliona złotych. Chcemy, by było to nie mniej niż 2 miliony złotych, by nie dochodziło do sytuacji, gdy pracownicy lub współpracujące ze schroniskiem organizacje apelują do mieszkańców o karmę czy inne materiały, potrzebne do funkcjonowania. Moim zdaniem to karygodne, gdy miejska instytucja musi prosić mieszkańców o pomoc.