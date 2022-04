Nowa stacja pogotowia ratunkowego w Opolu. Powstała na Zaodrzu, a sfinansowało ją miasto

Przy ul. Niemodlińskiej 9, po sąsiedzku z siedzibą Straży Miejską, postawiono wiatę dla dwóch ambulansów, zrobiono podjazd i parking. W budynku miasto udostępniło i wyremontowało kilka pomieszczeń dla załóg karetek. Są tam wygodne pokoje socjalne, kuchnia, dobrze wyposażona łazienka, szatnia z szafkami.

- Pracownicy Centrum na co dzień niosą pomoc opolanom. Miasto nie mogło pozostać obojętne na prośby o wsparcie. Mieszkańcy Opola dołożyli się do tego przedsięwzięcia kwotą 300 tys. zł. To inwestycja dla wspólnego dobra - mówił podczas wczorajszego otwarcie prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. - Zaletą tego miejsca jest bardzo dobre położenie, skąd można łatwo wyjechać w każdą stronę miasta.