Dekada rządów Jerzego Wrębiaka w Brzegu za nami. Dlaczego brzeżanie postawili na Violettę Jaskólską-Palus?

Druga tura wyborów za nami. Brzeżanie zdecydowali, że Jerzy Wrębiak nie będzie już burmistrzem Brzegu, a jego miejsce zajmie Violetta Jaskólska-Palus. Różnica w głosach okazała się dość duża i wyniosła 1870 głosów co przełożyło się na przewagę w postaci aż 19 punktów procentowych.

Violetta Jaskólska-Palus została pierwszą kobietą, która zasiądzie na fotelu burmistrza Brzegu. W drugiej turze wyborów znacząco wzrosły jej notowania w porównaniu z wynikami z 7 kwietnia. Wówczas uzyskała ona 2537 głosów, a teraz było ich aż 6454. Natomiast Jerzy Wrębiak swoje 4003 głosy z pierwszej tury, zamienił na 4584 w "dogrywce". Wyżej wymienione liczby pokazują, że druga tura była zdecydowanym triumfem Violetty Jaskólskiej Palus. Przystąpiła do niej ze stratą blisko 1,5 tysiąca głosów do Jerzego Wrębiaka, finalnie dystansując go na niespełna 2 tysiące.

Walka o głosy

Jerzy Wrębiak stanowisko burmistrza Brzegu piastował od 2014 roku. Po 10 latach brzeżanie jednak opowiedzieli się za zmianą, o czym mogła już poniekąd świadczyć pierwsza tura, w której pomimo zwycięstwa Jerzego Wrębiaka (32,66%), inni kandydaci uzyskali dobre wyniki i rywalizacja o udział w drugiej turze była zacięta. Violetta Jaskólska-Palus uzyskała wówczas 20,70% głosów, Grzegorz Chrzanowski 18,79%, Waldemar Wysocki 14,78%, Tomasz Kubiak 8,43% i Krzysztof Grabowiecki 4,65%. Co więcej, w porównaniu do 2018 roku notowania Jerzego Wrębiaka spadły aż o ponad 40%, co mogło budzić u niego obawy.

Zatem przed drugą turą można było wnioskować, że Jerzy Wrębiak i Violetta Jaskóska-Palus będą zabiegać o prawie połowę głosów z pierwszej tury od osób, które zdecydowały się poprzeć innych kandydatów niż oni. W tej kwestii od początku dominowała, jak się później okazało zwyciężczyni wyborów na burmistrza Brzegu. Swojego poparcia udzielili jej Waldemar Wysocki, Tomasz Kubiak i Krzysztof Grabowiecki. Jedynie Grzegorz Chrzanowski nie opowiedział się za którymś kandydatów. To wszystko miało również swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborów. Violetta Jaskólska-Palus poprawiła się o prawie 4 tysiące głosów, a Jerzy Wrębiak przekonał do siebie tylko nieco ponad 500 osób.

Brzeżanie chcieli zmian

W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej coraz częściej można było usłyszeć że brzeżanie oczekują zmian. Dekada rządów Jerzego Wrębiaka miała szereg swoich pozytywów i zdaniem wielu mieszkańców to był dobry czas dla miasta. Jednak z upływem drugiej kadencji pojawiało się wiele przesłanek świadczących o tym, że kolejnej kadencji może już nie być.

Jerzy Wrębiak sporo zrobił dla miasta i to nie podlega dyskusji. Za jego rządów miasto wyładniało i przeprowadzono wiele ważnych inwestycji. Można jednak odnieść wrażenie, że były już burmistrz podczas swojej drugiej kadencji za bardzo uwierzył w swoją siłę i to najwyraźniej go zgubiło. Ostatnie kilka lat to szereg konfliktów, zaczynając od dyrektora Muzeum Piastów Śląskich Dariusza Byczkowskigo, kończąc na pracownikach Brzeskiego Centrum Kultury.

Wiele osób blisko związanych z miastem zarzucało Jerzemu Wrębiakowi przez ostatnie lata brak chęci do współpracy i umiejętności pójścia w pewnych kwestiach na kompromis. Można o tym było czytać wszędzie, jedynie nie na facebook-owej stronie Urzędu Miasta - tam komentarze zostały wyłączone, co z perspektywy czasu okazało się jednym z błędów, bowiem cenzura raczej nie wyszła na dobre.

Reasumując, ustępujący włodarz miasta stracił podczas swojej drugiej kadencji wielu zwolenników i nie ma skutków bez przyczyny.

Czas na nową kartę w historii Brzegu

Na stanowisku burmistrza Brzegu do tej pory nie uświadczyliśmy kobiety, ale właśnie szlaki zostają przetarte. Violetta Jaskólska-Palus od początku miała grono swoich zwolenników, a podczas kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów tych osób tylko przybywało o czym świadczyły jej spotkania z wyborcami, na których gościło coraz to więcej znajomych twarzy. Na pewno przed nową burmistrzynią trudne zadanie. Otrzymała bardzo duży kredyt zaufania, gdyż jej doświadczenie samorządowe nie imponuje, ale przekonała swoich wyborców pozytywnym nastawieniem i chęcią nawiązania współprac i słuchania potrzeb mieszkańców. Jednak teraz przyjdzie czas na weryfikację.

Dodajmy, że w swojej karierze zawodowej Violetta Jaskólska-Palus pełniła przez 17 lat funkcję dyrektor przedszkolna nr 6 w Brzegu. Angażowała się również w działalność społeczną zasiadając we władzach Stowarzyszenia Radem dla Powiatu Brzeskiego. W poprzednich wyborach samorządowych bezskutecznie ubiegała się o mandat powiatowej radnej, zdobywając wówczas 91 głosów.

Wideo Wyniki II tury wyborów samorządowych