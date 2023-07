Nowe drogi z rządową dopłatą. Wsparcie dostaną również powstające linie autobusowe. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy

- To już kolejna transza pieniędzy, jakie trafiają do opolskich samorządów na realizację zadań potrzebnych z punktu widzenia mieszkańców i dobrze rozumianego rozwoju gminy – mówił podczas spotkania Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. – Przypomnę, że tylko w tym roku, opolskie samorządy otrzymały z puli rządowej ponad 60 milionów złotych na budowę lub remonty dróg. To są bardzo dobrze wykorzystane środki – mówił wojewoda Kłosowski.