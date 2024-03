Nowe KFC w Opolu jest już otwarte! To pierwszy taki lokal w mieście

To pierwsze KFC w Opolu, które mieści się w budynku wolnostojącym i z usługą Drive Thru, czyli dla klientów zmotoryzowanych.

- Dobrze, że taka restauracja powstała na naszym osiedlu. Zawsze to coś innego od lokali, które tu są - mówi Izabella Wanat, którą spotkaliśmy obok nowego punktu gastronomicznego. - Co ważne otwarta jest przez cały tydzień i od rana do wieczora. Jak dla mnie to super.